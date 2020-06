Calcio: separazione non consensuale tra il Brescia e Balotelli licenziato per “assenteismo“

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Epilogo scontato quello della separazione neanche consensuale tra il Brescia e Balotelli. Le recenti assenze ingiustificate agli allenamenti hanno spinto Cellino ad inviare una lettera di licenziamento al calciatore. In estate Balotelli aveva scelto di tornare a casa, al Brescia. Una decisione presa con il cuore, per rilanciarsi in Italia in una squadra neopromossa che aveva bisogno dei suoi gol per arrivare alla salvezza. In rete, però, Mario ci è andato appena 5 volte e la sua squadra è ultima in classifica a 12 giornate dalla fine e, soprattutto, questa possibile favola a lieto fine si è trasformata in un braccio di ferro con Cellino tra assenze ingiustificate, battute al veleno e minacce di licenziamento. Il presidente ha ormai deciso e, dopo aver definito "un errore" la decisione di averlo preso in estate, vuole liberarsi di Balotelli prima della conclusione della stagione. - (PRIMAPRESS)