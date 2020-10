Calcio: salta Napoli-Juventus, partenopei bloccati dall'Asl Napoli1 per i due calciatori risultati positivi al Covid19

Foto di Vincenzo Di Monda

Il Napoli non è partito per la trasferta di Torino. Stasera avrebbe dovuto prendere un aereo in direzione del capoluogo partenopeo, ma proprio dopo essere già saliti sul bus in direzione aeroporto di Capodichino sono stati bloccati dall'Asl di Napoli 1 a causa delle positività riscontrate negli ultimi giorni a due calciatori e ad un membro esterno dello staff. Tutti i calciatori poi hanno fatto ritorno a casa dove lunedì verranno sottoposti ad ulteriori tamponi. Il club azzurro ha deciso per ora di non far svolgere i 14 giorni di isolamento alla squadra tutta insieme in hotel, ma di lasciarli ai loro domicili. Lunedì il Napoli dovrebbe effettuare dunque il nuovo giro di tamponi per verificare se c'è stato una ulteriore propagazione del contagio nella rosa oltre ai casi di Elmas e Zielinski. Non c'è il rischio del 3-0 a tavolino perché il viaggio verso Torino è stato bloccato dall'Asl Napoli 1, cioè un'autorità sanitaria esterna al mondo del calcio che deroga dal regolamento della Lega di serie A.