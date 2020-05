Calcio: l'Italia pensa e la Bundesliga riparte con il match tra Borussia e Shalke (4-0). In campo niente abbracci

(PRIMAPRESS) - BERLINO - La Bundesliga riparte e il Borussia Dtm fa la voce grossa travolgendo 4-0 lo Schalke (in crisi come prima della sosta) nel derby della Ruhr.Il gol che apre la gara, al 29', è anche il primo del post interruzione e porta la firma di Haaland. Il 19enne norvegese fa così 10 in campionato.Poi raddoppio di Guerreiro già prima dell'intervallo. Nella ripresa Hazard e ancora Guerreiro. Rallenta il Lipsia, stoppato in casa sull'1-1 dal Friburgo. Fra i giocatori esultanze senza abbracci, solo tocchi col gomito o le nocche. - (PRIMAPRESS)