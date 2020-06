Calcio, il Cts accoglie la modifica di Federcalcio: in quarantena solo chi risulta positivo al test

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Federcalcio riallarga le maglie delle restrizioni per il contenimento del covid-19. Cancellata la quarantena di squadra che era stata prevista inizialmente. Ad andare in isolamento sarà solo l'atleta (o il componente dello staff) che dovesse risultare positivo al test del coronavirus. Il Comitato tecnico sportivo ha accolto la modifica chiesta dalla Federcalcio e ha di fatto sciolto il nodo più intricato e divisivo per la ripresa della stagione. In caso di quarantena di gruppo (della durata di 14 giorni) difficilmente la squadra coinvolta avrebbe potuto recuperare i match saltati. Quindi, in caso di positività tamponi per tutti,ma isolamento solo per i contagiati. - (PRIMAPRESS)