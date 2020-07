Bis della Canottieri Lazio nella Coppa Canottieri Zeus Energy Group. Il CT Eur trionfa negli "Over"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Canottieri Lazio si aggiudica per il secondo anno consecutivo la Coppa Canottieri Zeus Energy Group di calcio a 5 battendo per 6-2 in finale lo Sporting Eur con la soddisfazione del vicepresidente del sodalizio capitolino, Daniele Masci. Successo del CT Eur, invece, nella tre categorie Over 40-50-60. Al circolo di Roma Sud è andata anche la Coppa Babbo Valiani per il miglior risultato complessivo di torneo.

Altra pagina di sport nel padel con il trionfo della della corte dei Conti che ha battuto per 2 a 1 il CT Eur. "Siamo felicissimi della riuscita di questa manifestazione - ha commentato Gabriella Bascelli, vicepresidente allo sport del CC Lazio -. Una Coppa Canottieri fortemente voluta da tutti noi nonostante il periodo di difficoltà che abbiamo vissuto e che ne aveva messo a rischio lo svolgimento. Grazie a tutti quelli che ci hanno creduto, appuntamento al 2021".