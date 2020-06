Avvio lento per l'Atalanta che poi supera la Lazio (3-2). La Roma batte la Samp (2-1) con una doppietta di Dzeko

(PRIMAPRESS) - ROMA - Impresa dell’Atalanta che rimonta due gol alla Lazio e poi batte i biancocelesti con un 3-2. Un autogol di De Roon (5') e il diagonale di Milinkovic-Savic (11’) mettono in difficoltà gli orobici che accusano le incursioni laziali in contropiede. Sul finire del primo tempo l’Atlanta ritrova il passo e la via della porta. Gosens mette in rete di testa (39'). Malinovskyi riporta il risultato in pareggio dai 20 metri (66’) ed infine è Palomino a mettere dentro la rete del sorpasso all'80'. La Lazio non perdeva da settembre (21 partite). La Roma riprende la Samp in fuga con Gabbiadini all’11'. Rimonta firmata dalla doppietta di Dzeko al 64' e all'85' con colpi al volo. - (PRIMAPRESS)