Addio a Sandro Mazzinghi, campione della boxe degli anni ‘60. Il suo nome nella hall of fame del pugilato

(PRIMAPRESS) - PISA - E' morto all'ospedale Lotti di Pontedera, sua città natale, Sandro Mazzinghi, indimenticato campione di boxe. Il 3 ottobre avrebbe compiuto 82 anni. Mazzinghi fu campione mondiale dei pesi superwelter negli anni 1963-65 e 1968-69. Nel 2019 è stato inserito nella Hall of Fame del pugilato italiano. La sua carriera professionistica cominciò il 15 settembre 1961 e terminò con un match a Firenze il 4 marzo 1978. La sua rivalità con Benvenuti fece epoca. In carriera 64 match vinti (ben 43 per ko) e solo 3 sconfitte. - (PRIMAPRESS)