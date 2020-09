A Roma il Tevere Golf e Msp promuovono una settimana per avvicinare alla pratica le categorie più fragili

(PRIMAPRESS) - ROMA - All’aria aperta, muovendosi nel verde e mantenendo il distanziamento sociale, così il golf diventa vincente anche tra gli anziani e categorie più disagiate come disabili e autistici. Dal 19 settembre prossimo, il Tevere Golf di Roma, in località Ponte Milvio, terrà fino al 28 settembre dei corsi gratuiti finalizzati all’avvicinamento verso questo sport grazie al patrocinio di Msp Roma e con il contributo della Regione Lazio.

Il Tevere Golf è l’unico Campo pratica in centro città che in questa occasione mette a disposizione il proprio impianto ed i maestri PGA dell’Accademy per far promuovere il golf anche come soft activity per chi ha lievi patologie. Il programma di nove giorni prevede momenti specifici per i bambini, i giovani e le persone di terza età, oltre che per i disabili e gli autistici ai quali è dedicata la giornata del 23 settembre nel corso della quale si terrà un dibattito con rappresentati delle associazioni di volontariato. - (PRIMAPRESS)