A Colonia Conte gioca tutte le carte per battere il Siviglia e conquistare l’Europa League

COLONIA (GERMANIA) - Conto alla rovescia iniziato per la finale Inter-Siviglia, ultima partita dell'Europa League. A Colonia, alle 21, si affrontano due tra le squadre più titolate della competizione: da un lato gli andalusi di Lopetegui, primatisti assoluti in Europa League con 5 edizioni vinte mentre l'Inter di Conte, di coppe ne ha totalizzate 3 (come Atletico e Juventus) tra il 1991 e il 1998, quando il trofeo si chiamava ancora Coppa Uefa. Entrambi gli allenatori si giocano tanto: sia per lo spagnolo che per il salentino si tratta della prima finale europea, un'occasione che, per dirla con lo stesso Conte, "può ricapitare, ma non è detto che succeda".