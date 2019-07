Wimbledon: Simona Halep batte la Williams (6-2;6-2) e si aggiudica il suo secondo Slam

(PRIMAPRESS) - LONDRA - A Wimbledon Simona Halep incassa l'edizione 2019 del più popolare dei tornei estivi battendo Serena Williams. La tennista di Costanza porta a casa il suo secondo Slam in carriera, dopo il successo al Roland Garros dello scorso anno. La ex numero uno al mondo e attuale n° 7 del ranking WTA ha battuto Serena Williams in 55' con il risultato di 6-2 6-2. Per lei era la prima finale a Wimbledon, andata in scena sull'erba del Centre Court dell'All England Lawn Tennis Club di Londra. - (PRIMAPRESS)