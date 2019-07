Wimbledon: Berrettini non riesce nell'impresa di battere il mito Federer

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Anche se per poco è stato bello pensare che Matteo Berrettini avrebbe potuto battere sul prato londinese di Wimbledon il mito Roger Federer. Il 23enne romano nel match di quarto turno si è dovuto arrendere quasi subito al super titolato campione dello Slam britannico che ha conquisto per otto volte.

Il match si è concluso con un 6-1, 6-2, 6,2 che non lascia dubbi e che apprezza il percorso fatto fin qui dall’italiano ma sarà il tempo, come è accaduto per il suo avversario, a farlo entrare nella ranking list dei campioni. - (PRIMAPRESS)