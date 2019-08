Volley: la nazionale femminile domina l’Olanda e vola a Tokyo 2020

(PRIMAPRESS) - CATANIA - L’Italia femminile della pallavolo si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nazionale ha avuto la meglio sull’Olanda realizzando un secco 3-0 (25-13; 25-17; 25-22) e ha messo l’ipoteca per i Giochi. Le azzurre hanno firmato un’autentica impresa sportiva a Catania, hanno affrontato l’autentica bestia nera che nelle ultime stagioni aveva preso a schiaffoni il nostro sestetto ma nella partita più importante dell’anno le ragazze del CT Davide Mazzanti non hanno deluso e hanno letteralmente surclassato le Tulipane che non sono mai riuscite a tenere testa alle padrone di casa. Di fronte a 4000 spettatori calorosissimi, le vicecampionesse del mondo hanno sciorinato una prestazione ai limiti della perfezione, hanno espresso un livello di gioco superlativo, hanno attaccato con veemenza ogni singolo pallone, hanno eretto le barricate in difesa e a muro, hanno picchiato al servizio e hanno annichilito l’incredula formazione di coach Morrison. L’Italia decolla, tocca il cielo con un dito, chiude alla grande il durissimo torneo di qualificazione ed è tra le 12 formazioni che l’anno prossimo si giocheranno una medaglia nella rassegna a cinque cerchi: si tratta della sesta partecipazione consecutiva alle Olimpiadi, dopo tre eliminazioni ai quarti di finale e due stop nella fase a gironi si andrà a caccia del primo agognato podio. L’Olanda si lecca invece le ferite e sarà rinviata al torneo europeo di gennaio 2020 dove ritroverà la Turchia, la Polonia, la Bulgaria, la Germania e il Belgio per un solo posto a disposizione, ma ormai non è più affar nostro: la formazione di Davide Mazzanti può festeggiare alla prima occasione utile con pieno merito al termine di una serata indimenticabile e che esalta tutto il movimento pallavolisto del Bel Paese. - (PRIMAPRESS)