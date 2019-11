Volley Champions League: le atlete di Novara incontrano oggi l'Allianz MTV

Ph.Pier Colombo

Si gioca oggi mercoledì 27 novembre Allianz MTV Stoccarda-Novara, match valido per la fase a gironi della Champions League 2019-2020 di volley femminile. Le Campionesse d'Europa saranno impegnate in questa trasferta in Germania, seconda uscita nella massima competizione europea per importanza dopo l'esordio vincente contro il Khimik Yuzhny. Le atlete di Massimo Bardolini partono con tutti i favori del pronostico contro un avversario sconfitto dalle polacche del Commercecon Lodz la settimana scorsa. Sul piano tecnico sembrano inferiori rispetto alle piemontesi ma la palla resta rotonda e piena di insidie.