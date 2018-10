Volley: azzurre in semifinale. Dopo la vittoria con il Giappone pronta per la sfida nel nuovo turno

(PRIMAPRESS) - YOKOHAMA (GIAPPONE) - Per l’Italia rosa della pallavolo è accesso alle semifinali con la decima vittoria consecutiva, il Giappone padrone di casa battuto al tie break grazie a una stellare Paola Egonu (29 punti). Un mix di ingredienti che porta all'immensa e incontenibile gioia che esplode nel volto delle nostre azzurre. L'Italia di Davide Mazzanti è tra le prime quattro dei Mondiali di volley femminile 2018. Ma che fatica contro il Giappone (25-20; 22-25; 25-21; 19-25; 15-13) che non mollava un punto. Le nipponiche non sono riuscite a fermare l’Italia con una trascinatrice come Paola Egonu che ha totalizzato 29 punti nel suo score personale. Ma è tutto il team che ha girato con Cristina Chirichella e Miriam Sylla a tirarne le fila. Il Giappone ha giocato bene e sbagliando pochissimo ma i muri delle ragazze tricolori sono stati l’arma vincente.

Domani si giocheranno anche le ultime partite dell’altro gruppo delle Final Six, quello da cui verrà fuori la prossima avversaria dell’Italia. - (PRIMAPRESS)