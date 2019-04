Vittoria del Napoli contro il Chievo (1-3) a Verona che retrocede in B

(PRIMAPRESS) - VERONA - Il Napoli condanna il Chievo e ritarda la festa alla Juventus. I tre goal dei partenopei al Chievo con Koulibaly, Milik e ancora Koulibaly regalano ad Ancelotti una vittoria che serve soprattutto per il morale. Inutile, per i gialloblù, il gol della bandiera al novantesimo di Cesar. Con questa sconfitta, il Chievo è retrocesso matematicamente in Serie B dopo 11 stagioni. La vittoria dei partenopei rimanda ancora la festa scudetto per la Juventus, che ieri ha perso in casa della Spal. - (PRIMAPRESS)