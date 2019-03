Vittoria con riserva per Andrea Dovizioso alla prima prova del MotoGp in Qatar

(PRIMAPRESS) - LOSAIL (QATAR) - Una vittoria in attesa di giudizio quella di ieri al primo appuntamento con il MotoGp 2019 conquistata da Andrea Dovizioso sulla Ducati. Il reclamo presentato da 4 team per un codino della moto di Panigale era stato già respinto dalla commissione tecnica confermando la vittoria del pilota romagnolo ma un appello ha congelato la vittoria.

Il circuito di Losail è stato protagonista di una battaglia senza esclusioni di colpi tra i due leader della gara Dovizioso e Marquez (Honda) che hanno reso avvincente il match con un susseguirsi di sorpassi e contro sorpassi.

Sul terzo podio è salito Cal Crutchlow sempre su una Honda mentre Valentino Rossi si è piazzato quinto con una bella gara che ha portato il pilota della Yamaha a scalare la sua 14ma posizione di partenza.

Disatteso il risultato per Maverick Vinales, partito dalla pole position e finito settimo al traguardo, dietro all'altra Ducati di Danilo Petrucci. Nei primi dieci anche Joan Mir (Suzuki), Nakagami (Honda) ed Aleix Espargaro (Aprilia). In classifica Dovizioso primo con 25 punti, poi Marquez con 20 punti e Crutchlow con 16 punti. - (PRIMAPRESS)