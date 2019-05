Vela: seconda giornate di prove per il One Ocean Sailing a Porto Cervo

(PRIMAPRESS) - PORTO CERVO - Dopo la partenza di ieri della One Ocean Sailing Champions League organizzata dallo YCCS con la partnership della Fondazione One Ocean e il supporto di Audi come Main Partner, si disputa oggi la seconda giornata per gli 8 team in gara sui performanti J/70. Nella giornata di ieri si erano distinti il Regattaclub Bodensee, l'equipaggio tedesco del Verein Seglerhaus am Wannsee e il Circolo della Vela Bari che lo scorso anno si era aggiudicato il titolo. - (PRIMAPRESS)