Vela: in Portogallo Francesco Bruni domina l'europeo Moth 2019

LAGOS (PORTOGALLO) – Francesco Bruni vince il Campionato Europeo Moth 2019 a Lagos, nel sud del Portogallo. Un campionato, di sole quattro prove totali disputate nel primo giorno, a causa delle condizioni meteo non favorevoli, poco vento e troppa onda, che è comunque ha visto prevalere "Checco" Bruni che ha vinto tre delle quattro prove ed avrebbe potuto aggiudicarsi una delle quattro (è arrivato secondo) se non avesse preso nel timone una cima da pesca non segnalata.