Vela: al via la 30ma edizione della Maxi Yacht Rolex Cup a Porto Cervo

(PRIMAPRESS) - PORTO CERVO - Gira la boa delle 30 edizioni la Maxi Yacht Rolex Cup organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda con il supporto del Title sponsor Rolex e dell'International Maxi Association. Sono 53 i maxi yacht, in rappresentanza di 17 nazioni, che prenderanno parte alla settimana velica.

Il programma della 30^ edizione prevede 5 giorni di regate sui celeberrimi percorsi costieri tra le isole dell'Arcipelago di La Maddalena per cui le regate dello Yacht Club Costa Smeralda sono famose a livello internazionale. Per alcune classi sono inoltre previste prove più tecniche su percorsi a bastone, mentre per tutti la giornata di giovedì 5 settembre sarà di riposo salvo utilizzarla per l'eventuale recupero di prove non disputate per le bizze del meteo.

Tra gli yacht in acqua c’è il J Class Topaz, il Wally Lyra, il Mini Maxi Racer SuperNikka e il Mini Maxi Cruiser H2O, tutti pronti a difendere la leadership di categoria conquistata lo scorso anno. Nuovi sulla linea dello star, invece, sono Way of Life (ex Z86 Morning Glory) guidato dal finnista olimpico sloveno Gasper Vincec mentre dalla Lituania arriva il Volvo Open 65 Ambersail 2 (ex SCA). In classe Cruiser/Racer debutta in regata Essentia, il primo esemplare di Grand Soleil 80 dell'armatore rumeno Catalin Trandafir. Il nuovo Southern Wind RP90 All Smoke di Gunther Herz è alla sua prima Maxi Yacht Rolex Cup, dopo la partecipazione a giugno alla Loro Piana Superyacht Regatta. Una delle caratteristiche di questo evento dedicato ai maxi è la presenza in equipaggio di ottimi velisti amatoriali assieme a nomi importanti dello yacht racing, velisti con esperienze di America's Cup, Ocean Race e olimpiadi. Tra i tanti nomi presenti a Porto Cervo troviamo: Ed Baird e Warwick Fleury su Cannonball, Terry Hutchinson e Mike Sanderson su Bella Mente, Kelvin Harrap, Murray Jones e Simon Fisher su Galateia, Mitch Booth su Leopard 3, Hamish Pepper e Pedro Mas su Lyra, Brad Butterworth e Jules Salter su Rambler, Kyle Langford su Sorcha, Bouwe Bekking su Vera, Mauro Pelaschier su Viriella. - (PRIMAPRESS)