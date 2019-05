Ultima giornata di campionato per la serie A: la sfida per la Champion League e la vendita della Fiorentina

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il campionato di calcio di Serie A, con la Juve già vincitrice dello scudetto, si chiude oggi con questa trentottesima giornata due anticipi conclusi con un pareggio tra Frosinone e Chievo e la vittoria del Bologna sul Napoli. Oggi è la giornata decisiva, invece, per le qualificazioni alle coppe europee e l’ultima retrocessione. Atalanta, Inter, Milan e Roma proveranno a qualificarsi in Champions League tramite gli ultimi due posti disponibili mentre Genoa, Empoli e Fiorentina cercheranno di evitare la retrocessione in Serie B.

In queste ultime battute del campionato si è inserita la vendita della Fiorentina da parte dei Della Valle che cederebbero la società all’italo-americano Rocco Commiso, il 70enne proprietario dei Cosmos e numero uno di Mediacom, l’azienda di telecomunicazioni Usa. - (PRIMAPRESS)