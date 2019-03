Tutto sulle scommesse online

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le scommesse calcio e di qualunque altro tipo fatte sul web non sono certamente cosa da prendere sottogamba, prima di tutto perché si tratta di condividere dati importanti e di investirci dei soldi, e poi perché vanno fatte con criterio e non a caso per non perdere tutto. Con questo articolo vogliamo darvi qualche consiglio per effettuare le giuste puntate per giocare in sicurezza e legalità.Le scommesse online sono la diretta evoluzione tecnologica di una delle attività più antiche svolte dall’uomo. Infatti le scommesse nacquero legandosi ad eventi particolari, come le guerre, e in seguito allo sport.Erano gli stessi atleti e i guerrieri che in passato adoravano scommettere sul loro risultato, desiderio il cui motivo va trovato nell’adrenalina, nell’amore per la sensazione di sfida perché vincere una scommessa significa – in quel caso – avere ragione e si crede così tanto alla propria visione di un evento che addirittura si punta un valore, di solito in denaro.Oggi ci sono davvero tantissimi tipi di scommesse online, alcune delle quali sono più popolari e diffuse di altre. In genere sono le scommesse calcio o le scommesse sportive che attirano l’attenzione della maggior parte delle persone che oltre all’emozione sportiva vogliono provare il brivido dato dal gioco d’azzardo.Chi gioca alle scommesse calcio online viene nominato anche con l’appellativo di ricreativo, proprio perché più che il guadagno (che certo non fa mai male) loro ricercano anche un nuovo modo di divertirsi, un’altra forma legata ma staccata dall’evento sportivo di cui comunque sono conoscitori.Sono persone che continuano a mettersi alla prova cercando di capire in base ai percorsi storici delle squadre in competizione quale potrebbe essere l’esito di un match. Comunque non solo calcio, le scommesse online sono dedicate a tutti gli sport e questa è un’eredità della tradizione britannica.Nel nostro Paese principalmente le scommesse erano legate alle partite di calcio dei campionati di serie A e B, quindi tredici partite ogni domenica che sancivano il divertimento di tantissimi italiani.Italiani che oggi possono perseguire questa passione sui dispositivi tecnologici che infatti rappresentano la partecipazione ora più tipica alle scommesse calcio su internet. Tuttavia il giocatore medio è disinteressato e lo fa quasi esclusivamente per divertirsi.Non vuol dire che investe soldi per perderli, ma lo fa senza sfruttare alcun tipo di strategia che, invece, potrebbe farlo guadagnare. E questo per il semplice motivo che pur conoscendo bene il calcio (o lo sport per cui punta) non ha voglia di impegnarsi per cercare e sviluppare una strategia precisa.Che poi è quello che differenzia chi lo fa per divertirsi dai professionisti.L’appellativo ricreativo, quindi, è dato anche per differenziare questo tipo di scommettitori da chi invece nelle scommesse calcio ci crede e per cui si impegna, ovvero il professionista cui non interessa il divertimento, ma il guadagno.Il giocatore esperto è quello che frequenta tutte le principali piattaforme di scommesse su internet, sapendo riconoscere quelle affidabili e serie. Un esempio è www.nowbet.it dove è possibile consultare quote serie e reali senza rischi e in sicurezza e dove si possono seguire gli eventi e partecipare a scommesse di ampio raggio, anche quando l’evento è già in corso.Nemmeno l’esperto, comunque, può sapere il risultato di una partita finché essa non termina. Certo c’è tanto rischio e per questo si chiama gioco d’azzardo, cosa che vi fa capire che serve sempre un comportamento serio, maturo, razionale, studiato. - (PRIMAPRESS)