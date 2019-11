Tripletta con selfie per Ronaldo nel match di qualificazioni europee tra Portogallo e Lituania

(PRIMAPRESS) - LISBONA (PORTOGALLO) - La partita di ieri per le qualificazioni europee, tra Portogallo e Lituania, non solo verrà ricordata per la sonora sconfitta della squadra dell’est (6-0) ma anche per la tripletta di Cristiano Ronaldo ed un selfie fatto in campo con uno spettatore dopo che questo era riuscito a superare tutti i controlli a bordo campo prima di raggiungere il giocatore e chiedergli di immortalarsi in uno scatto. Lo spettatore che indossava una maglia della Juve con il nome di Ronaldo è stato prelevato e accompagnato fuori dal campo di gara. L’episodio, tuttavia, rischia di diventare un modello che potrebbe diffondersi tra il pubblico più infervorato creando problemi di sicurezza. - (PRIMAPRESS)