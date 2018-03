Trionfo della Ferrari nella prima gara del mondiale. L'esultanza di Marchionne e il brivido per l'inno di Mameli

(PRIMAPRESS) - MELBOURNE - Persino il compassato Sergio Marchionne, come trapela dal team Ferrari, ha manifestato tutta la sua felicità per il risultato conseguito dalla Ferrari a Melbourne. Chi lo conosce bene, dice che l’inno di Mameli gli ha fatto correre un brivido nella schiena. Nella prima gara del mondiale, la rossa di Maranello, non si è fatta attendere ed ha mostrato che la macchina è a punto ma anche che in questo mondiale si metterà più testa. Sebastian Vettel, dunque, conquista il primo traguardo davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton partita favorita dai pronostici per la pole position e in compagnia sul terzo podio della rossa di Kimi Raikkonen. Chi giocava in casa, l’australiano Daniel Ricciardo, si è dovuto accontentare della quarta posizione con la sua Red Bull. - (PRIMAPRESS)