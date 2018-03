Torte pasquali per i campioni del Napoli

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Dopo le Uova di Pasqua al gusto Puffo, in onore dei 'Puffetti' di Sarri, simbolo del bel gioco del Napoli, quest'anno Villa Diamante rinnova la tradizione con la torta elaborata con la personalizzata ricetta per i campioni azzurri. Il gusto Puffo, conosciuto anche come Bleu di Curacaçao, nasce da un semplice fiordilatte arricchito da un colorante azzurro liquoroso. Il regalo di Pasqua è stato molto apprezzato dai calciatori che hanno ringraziato i responsabili della struttura di via Manzoni a Napoli. - (PRIMAPRESS)