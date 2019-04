Torino conquista l'Atp Finals, il prestigioso torneo di tennis che sarà ospitato dal 2021 al 2025

(PRIMAPRESS) - TORINO - Le finali dell’Associazione dei Tennisti Professionisti si terranno a Torino. La città piemontese ospiterà il più importante torneo di tennis dal 2021 al 2025.

L'associazione giocatori lo ha appena ufficializzato questa mattina tra l’entusiasmo della sindaca Appendino che ha seguito l’assegnazione attraverso la diretta web. Torino ha battuto la concorrenza di Londra Tokyo, Singapore e Manchester.

La corsa per aggiudicarsi il torneo era cominciata l'8 agosto 2018, quando l'Atp aveva comunicato l'apertura di una gara per assegnare la sede per cinque anni a partire dal 2021. La Federtennis era entrata in gara il 10 novembre presentando la candidatura con l'appoggio del governo, del Comune di Torino, della Regione Piemonte e del Coni. Inizialmente le città in corsa erano circa 40, diventate 5 il 14 dicembre, quando l'Atp ha definito una short list: con Torino, Singapore, Tokyo, Manchester e Londra (sede del torneo fino al 2020). Lo scorso 8 marzo il passo che ha dato slancio alla candidatura torinese, con la firma del decreto della Presidenza del Consiglio con il quale sono stati stanziati i contributi statali necessari a rendere sostenibile l'organizzazione dell'evento. Il torneo si giocherà al Pala Alpitour, impianto inaugurato in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006. Con oltre 14 mila posti è la più capiente struttura coperta d'Italia. - (PRIMAPRESS)