Tennis: un super Fabio Fognini a Montecarlo batte Rafa Nadal (6-4, 6-2)

(PRIMAPRESS) - MONTECARLO - E’ una di quelle imprese che non si dimenticano facilmente: Fabio Fognini ha battuto Rafa Nadal e conquista la finale sulla terra rossa del Principato di Monaco. La performance di Fognini è stata esemplare. Il ligure si è imposto in due set con il punteggio di 6-4 6-2. In finale Fognini incontrerà domani il serbo Dusan Lajovic. "Sono molto felice. Era molto difficile giocare perché c'era tanto vento. Non è stata una bella partita ma ho giocato molto bene". Così Fognini, ha commentato la sua vittoria a Montecarlo contro Nadal. "Speriamo di festeggiare una buona Pasqua domani - ha aggiunto - Contro Rafa c'era solo da rischiare. Quello che ha fatto nella sua carriera parla da solo. Sono contento di averlo battuto a Montecarlo davanti alla mia famiglia e ai miei amici. E' stata una grandissima prova. - (PRIMAPRESS)