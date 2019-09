Tennis: Rafa Nadal vince gli Us Open 2019 battendo il russo Medvev al 5° set

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Rafa Nadal vince gli Us Open 2019. Il tennista spagnolo, testa di serie n.2, supera al 5° set il 23enne russo Daniil Medvedev, n.5 del seeding,vincendo così per la quarta volta a Flushing Meadows (dopo 2010, '13 e '17) e il suo 19° Slam. Ora insidia Federer che ne ha ottenuti 20. Finale equilibrata: Nadal, che già a Montreal aveva battuto Medvedev, scappa avanti 2 set a zero, poi subisce la prepotente rimonta del russo, ma poi riesce a chiudere 64 al 5° dopo una 'battaglia' durata ben 4 ore e 49'. - (PRIMAPRESS)