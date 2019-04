Tennis: Matteo Berrettini vince a Budapest contro il serbo Kraijnovic e scala la classifica ATP

(PRIMAPRESS) - ROMA - Trionfo per il 23enne Matteo Berrettini al torneo Atp 250 di Budapest. Il tennista romano mette al suo attivo il secondo successo nel circuito ATP in carriera dopo quello di Gstaad nella scorsa stagione. Berrettini si è imposto sul serbo Filip Krajinovic, numero 105 del mondo, in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-1. Il tennista azzurro succede nell'albo d'oro del torneo ungherese al connazionale Marco Cecchinato, che lo scorso anno si impose da "lucky loser". - (PRIMAPRESS)