Tennis: la sfida del secolo al Roland Garros tra Serena Williams e Maria Sharapova

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Serena Williams contro Maria Sharapova, sul terreno di gioco del Philippe Chatrier va in scena lo scontro tra le due grandi rivali del tennis internazionale per il Roland Garros.

Tutti i tifosi del mondo si aspettavano che il cartellone potesse mettere le due star del tennis a confronto ed è accaduto. Tra Williams e Sharapova andrà in scena il 22° capitolo di una rivalità tra le più affascinanti: iniziata nel 2004 con una vittoria di Serena negli ottavi a Miami, a cui sono seguiti gli unici due successi di Maria, in finale a Wimbledon e nel Masters Wta dello stesso anno. Dopo quel successo, la serie è proseguita con ben 18 vittorie di fila della statunitense, l’ultima nei quarti di finale degli Australian Open del 2016, proprio nel match in cui la russa è stata trovata positiva al Meldonium. Le due si sono affrontate otto volte in tornei dello Slam, ma una volta soltanto a Parigi, in occasione della finale del 2015 quando la Williams si impose con un doppio 6-4. Serena si è ripresentata al Roland Garros dopo oltre due mesi di pausa di riflessione, seguita all’eliminazione al primo turno a Miami e lo ha fatto grazie al ranking protetto, essendo scesa al numero 451 del mondo dopo la gravidanza che le ha regalato la piccola Alexis Olympia. L'americana è a caccia del 73° titolo e vuole fortemente il record di Slam che appartiene a Margareth Court (24). Williams, vincitrice del titolo nel 2002, 2013 e 2015, però non vuole il ruolo di favorita: "Stavolta è lei la favorita”- ha detto Serena -. Ha ricominciato a giocare da più di un anno, io ho appena ripreso: posso solo fare del mio meglio e mettercela tutta per vedere a che punto sono e dove posso arrivare. Penso che sarà un bel test: per lei questa è forse la superficie migliore, sulla quale gioca davvero molto, molto bene". - (PRIMAPRESS)