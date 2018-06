Tennis: al Roland Garros attesi i match di Fognini e Fabbiano dopo le vittorie di Cecchinato, Berrettini e Giorgi

(PRIMAPRESS) - PARIGI - L’Open di Francia si tinge di azzurro dopo le vittorie di ieri di Cecchinato, Berrettini e Giorgi ed oggi a scendere in campo sono altri due azzurri nel loro match di secondo turno al Roland Garros: Fabio Fognini e Thomas Fabbiano.

Fognini è reduce dalla convincente prestazione all’esordio contro lo spagnolo Pablo Andujar, sconfitto nettamente in tre set ed ora se la vedrà con il qualificato svedese Elias Ymer, numero 122 del mondo. Il ligure ha vinto l’unico precedente giocato e fu una battaglia al torneo di Stoccolma, con l’azzurro che dovette anche annullare un match point prima di chiudere per 9-7 al tiebreak.

Più difficile il match per Thomas Fabbiano, che si confronterà con il croato Borna Coric, uno dei tennisti che ha mostrato in questa stagione di essere in piena crescita. Il tennista pugliese ha vinto una bella e combattuta sfida con l’australiano Ebden, superato al quinto set dopo anche l’interruzione per pioggia. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. - (PRIMAPRESS)