Stop a Napoli-Inter per il coronavirus con l’obbligata decisione di Marotta e De Laurentis

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La semifinale di ritorno della Coppa Italia in programma domani 5 marzo, non si giocherà. L’Ad nerazzurro Beppe Marotta aveva commentato: "Ci adegueremo a ciò che verrà deciso" e anche il presidente Aurelio De Laurentiis ha aderito alla proposta di calendario formulata dalla Lega Calcio. L'altra semifinale, Juventus-Milan, era già stata rinviata a data da destinarsi. Il presidente del Napoli ha trascorso l’intera giornata di ieri al telefono, parlando con i vertici della Lega e con alcuni rappresentanti del Governo. L’idea che la partita si potesse giocare a porte chiuse l’ha mandato su tutte le furie: a queste condizioni non avrebbe accettato che la sfida con l’Inter si giocasse, anche perché la decisione sarebbe stata resa ufficiale soltanto stamattina, a poche ore dallo svolgimento della gara. A quel punto ci sarebbero potuti essere anche problemi legati all’ordine pubblico: per la semifinale di ritorno di coppa Italia, il Napoli aveva già venduto 42.000 biglietti. - (PRIMAPRESS)