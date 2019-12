Stefano Gross è bronzo allo Slalom per la prova di Coppa del Mondo in Val d’Isere

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Il tempo di 1.49.38 è valso all'azzurro Stefano Gross, il terzo podio nello slalom in Val d'Isere vinto dal francese Alexis Pinturault, che ha preceduto lo svedese Andre Myhrer.

Una rimonta firmata Stefano Gross nello slalom in Val d'Isere: dalla nona posizione della prima manche sale fino al terzo posto. A trionfare è Alexis Pinturault (1.47.91, è la 25esima vittoria del francese), alle sue spalle in 1.49.35 lo svedese Andre Myhrer. 1.49.38 è il tempo che vale il 12esimo podio della carriera al 33enne della Val di Fassa, restano invece più dietro gli altri azzurri: Manfred Moelgg è 14esimo, Riccardo Tonetti 23esimo, Giuliano Razzoli 26esimo. - (PRIMAPRESS)