Si scende in Slalom Speciale in Finlandia. Al comando il francese Clement Noel

LEVI (FINLANDIA) - E' start per la Coppa del Mondo di sci maschile che oggi si è aperta con lo Slalom Speciale a Levi in Finlandia.

Buona la prestazione di Noel con una discesa impeccabile che lo ha messo davanti ad un altrettanto in forma Ryding. Buon posizionamento per Moelgg e l'italiano Vinatzer che aveva promesso in una intervista di entrare nei primi dieci. Al momento è solo 12° per aver commesso qualche imprecisione sul muro. Ha chiuso a 1"53 da Noel. Meno entusiasmante la prova di Pinturault e Razzoli.