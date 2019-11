Shapolavalov batte Berrettini ed il Canada si porta avanti in Coppa Devis

(PRIMAPRESS) - MADRID - Shapovalov ha battuto Berrettini 7-6, 6-7, 7-6 in una partita entusiasmante sul campo madrileno. Il Canada è già sicuro di aver sconfitto l’Italia in questo debutto di Coppa Davis, essendo sul 2-0 dopo i primi due singolari. Attenzione però: il doppio sarà fondamentale in ottica azzurra, conterà moltissimo per alimentare la speranza di qualificarsi come migliore seconda. - (PRIMAPRESS)