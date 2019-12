Sesto Ballon d'Oro per l'argentino Lionel Messi. L'amaro in bocca di Ronaldo

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Il Ballon d’Or, il riconoscimento che ogni anno viene attribuito al miglior calciatore, quest’anno è andato all’argentino del Barcellona, Lionel Messi. Messi torna a vincere il trofeo dopo quattro anni. Per lui è il sesto Pallone d’Oro in carriera, mai nessuno come lui. "Dieci anni fa vincevo il primo, avevo 22 anni - ha detto Messi -. Non pensavo oggi di arrivare a questo punto". L'attaccante anticipa sul podio Van Dijk e Ronaldo. Matthijs De Ligt conquista il Trofeo Kopa, mentre Alisson è nominato miglior portiere. Il Pallone d'Oro femminile, invece, è andato a Megan Rapinoe.Amaro in bocca per Cristiano Ronaldo che forse aveva fatto un pensiero per il riconoscimento parigino ma non ha commentato l’occasione persa. Più esplicito, invece, Chiellini: “Il furto a Ronaldo è stato lo scorso anno - ha commentato il capitano della Juventus in una intervista - Il Real Madrid ha deciso di non farglielo vincere”. - (PRIMAPRESS)