Serie A: il Napoli stende la Samp al San Paolo

foto di Vincenzo Di Monda L’abbraccio tra Insigne e Ancelotti dopo il raddoppio del Napoli

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Finisce 3-0 al San Paolo tra Napoli e Sampdoria. I partenopei continuano a veleggiare tranqulli al secondo posto grazie alle reti di Milik, Insigne e Verdi che chiude il conto su rigore. Nel primo tempo i due lampi del Napoli, due colpi da ko che stendono la squadra di Gianpaolo oggi assolutamente impalpabile. Al venticinquesimo Callejon crossa in area per Milik che infila la palla sotto la traversa. Passa solo un minuto e il Napoli raddoppia con Lorenzo Insigne che dal limite mira l’angolino basso di sinistra e batte il portiere blucerchiato. Al quarantaduesimo l’arbitro Pairetto annulla una rete a Milik per un fuorigiorco segnalato dal guardalinee. Al tredicesimo della ripresa applausi per l’ingresso in campo di Gabbiadini, altro grande ex del match assieme a goleador Quagliarella. E’ sua l’unica vera occasione per la Samp, al ventottesimo, quando sfiora il palo. Al noventesimo il definitivo 3-0. Rigore per un fallo di mano di Andersen, rete realizzata dall’attaccante partenopeo. - (PRIMAPRESS)