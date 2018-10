Scommesse sportive in Italia: già 20 anni

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il mercato delle scommesse sportive in Italia nacque, all’epoca dei mondiali di calcio in Francia del 1998. Da allora tanta strada è stata fatta, soprattutto grazie all’ampia diffusione di questa passione attraverso la rete internet. Oggi la maggior parte delle scommesse viene fatta online, grazie a siti sempre più semplici da utilizzare.Fino al 27 giugno 1998 in Italia le scommesse sportive legali rappresentavano un panorama decisamente ristretto. Esisteva la possibilità di, in apposite sedi disponibili un poco in ogni città; oppure c’era il tradizionale appuntamento settimanale con il totocalcio e lo stato proponeva anche lotto, enalotto e totip, altre scommesse periodiche molto seguite. Ovviamente il mercato nere delle scommesse, quelle illegali, era però molto attivo e le forze dell’ordine non erano in grado di fermare questo fenomeno. La decisione di acconsentire alla diffusione delle scommesse sportive legali in Italia fu presa anche per cercare di arginare questa realtà; per altro in molte nazioni europee si trattava di un tipo di scommesse già molto diffuse. Lafu quella sulla partita dei mondiali Italia-Norvegia, vinta dalla nostra nazionale per 1-0.Nel corso degli ultimi 20 anni il campo delle scommesse sportive si è molto ampliato e diffuso. Anche grazie ad alcuni importanti cambiamenti; come prima cosa oggi per puntare non è necessario recarsi in una sala corse o presso una ricevitoria sul territorio, bastaad uno dei tanti siti autorizzati dall’AAMS. Oltre a questo oggi è possibile puntare praticamente su tutto, dalla squadra che prenderà più cartellini gialli fino al nome di colui che segnerà per primo nel corso di una gara. A parte il calcio, sempre apprezzato dagli italiani che hanno la passione delle scommesse, sono molti altri gli sport su cui si punta, compreso il Moto GP e molti altri tipi di gara.La comodità delle scommesse online è innegabile, grazie anche alle molteplici offerte che i vari siti propongono ai loro clienti. Con bet365 registrazione si effettua in pochissimi secondi, ma per poter effettivamente scommettere è necessario inviare al sito una copia digitale della propria carta di identità, per evitare che i minorenni si dedichino a questo tipo di attività. Subito dopo la registrazione quindi si dovrà inviare il file con la carta di identità, oppure si può decidere di inviare una copia cartacea tramite posta ordinaria. In ogni caso si potrà cominciare subito a utilizzare il proprio account, salvo che non si potranno prelevare le vincite fino alla completa autorizzazione. Oltre a questo molti siti propongono anche innumerevoli omaggi ai propri clienti, a partire da un bonus in denaro per chiunque attivi un nuovo account. Tale denaro non può però essere prelevato, ma dovrà essere utilizzato per fare delle scommesse. Alcuni siti offrono anche la possibilità di utilizzare una comoda, che consente di puntare in pochi secondi anche senza avere un computer a portata di mano. - (PRIMAPRESS)