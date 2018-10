Scommesse sportive in Italia: fatturato in costante crescita

(PRIMAPRESS) - MILANO - Se si cerca un settore in cui la crisi economica non ha causato problemi è proprio quello delle scommesse sportive. Non considerando le corse dei cavalli, la scommessa sportiva è legale in Itala solo da 20 anni, nel corso dei quali questo mercato ha mostrato un crescente aumento di fatturato, grazie anche all’ampia diffusione della modalità online.



Le scommesse in Italia

Sono varie le possibilità per chi intende dedicarsi alle scommesse sportive oggi in Italia. Per altro stiamo parlando di un mercato che ha quasi triplicato il suo fatturato solo negli ultimi 3 anni. Nel corso della passata crisi economica non si sono visti grossi scossoni, questo anche perché sembra che la speranza in una vincita al gioco non si estingua mai. Stiamo comunque parlando di un mercato fiorente, in Italia più che in altre nazioni. Le motivazioni sono da correlarsi anche al fatto che il campo delle scommesse sportive è relativamente giovane nel nostro Paese; inoltre la possibilità di utilizzare app per lo smartphone per piazzare le proprie puntate sembra aver dato nuovo impulso ad una realtà comunque già in crescita.



Perché con lo smartphone è meglio

In effetti il nostro Paese ha mostrato un’importante crescita nel campo delle scommesse sportive già fin dalla prima ora; questo sviluppo si è però palesato in modo importante soprattutto negli ultimi anni, grazie anche alla rinnovata passione nei confronti di internet. Fino a pochi anni fa in Italia chi aveva la possibilità di connettersi alla rete era una percentuale della popolazione molto più bassa rispetto al resto dell’Europa. Oggi invece, grazie alla grande diffusione degli smartphone di nuova generazione chiunque, in pratica, può connettersi a internet in modo rapido e veloce. Questo ha dato un impulso notevole a tutte le attività connesse a internet, compresa quella delle scommesse sportive. Del resto avere a disposizione una connessione personale alla rete, che si può attivare in pochissimi secondi, senza aver bisogno di un computer è una grande comodità. In pratica si può scommettere anche mentre si attende il proprio turno in un negozio, o durante la pausa caffè in ufficio.



Le proposte dei siti di scommesse

Side ce anche considerare poi il fatto che il marketing dei siti di scommesse è decisamente accattivante. Sono infatti moltissimi i siti che offrono, attraverso l’utilizzo di un codice bonus, notevoli omaggi in denaro. Tutti i maggiori siti che propongono la possibilità di puntare sugli eventi sportivi offrono ai propri clienti soldi reali, da utilizzare per le scommesse sul sito, o anche come rimborso in caso di scommesse perdenti. Per chi è alle prime armi si tratta di una sorta di possibilità di effettuare le proprie puntate senza temere troppo di perdere i propri soldi, visto poi che si tratta di cifre ottenute in regalo. L’offerta di questi siti, per quanto riguarda il tipo di puntate tra cui scegliere, è anche quella in costante crescita. Mentre inizialmente in Italia erano infatti disponibili quasi solamente scommesse sul calcio, oggi si può puntare virtualmente su qualsiasi evento sportivo. - (PRIMAPRESS)