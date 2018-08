Scherma: sul podio più alto dei mondiali sale Alessio Foconi battendo il britannico Kruse (15-8)

(PRIMAPRESS) - WUXI (CINA) - La scherma tricolore sta regalando grandi emozioni ai mondiali di Cina. Sul gradino più alto del podio ancora una volta suona l'inno di Mameli nel fioretto maschile con l’impresa di Alessio Foconi, al suo primo grande successo in carriera nell’individuale ma che in qualche modo sembrava già scritto perché in queste prime battute a Wuxi aveva dato l’impressione di essere in grandissima forma. Per il 29enne atleta di terni che milita nelle file dell'Aeronautica Militare il successo è arrivato battendo in finale il britannico Richard Kruse 15-8. Un successo che consente a Foconi di conquistare anche la Coppa del Mondo di specialità. Per l’Italia della scherma si tratta della quarta medaglia in questi mondiali, la terza d'oro dopo i titoli di Mara Navarria (spada) e Alice Volpi (fioretto). - (PRIMAPRESS)