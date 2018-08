Scherma: Daniele Garozzo punta all'oro nel mondiale cinese sulla scia di Alice Volpi

(PRIMAPRESS) - WUXI (CINA) - Dopo l’oro di Alice Volpi nel fioretto femminile ed il bronzo di Arianna Errigo, la sesta giornata dei Mondiali di scherma di Wuxi oggi assegnerà gli ultimi titoli individuali di questa rassegna iridata, nella sciabola femminile e nel fioretto maschile. La punta dell’Italia sarà Daniele Garozzo, che dopo il titolo olimpico ed europeo proverà a completare il suo palmares con quello iridato. Potranno lottare per le medaglie anche Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio Avola. Azzurre competitive anche nella sciabola, con Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Loreta Gulotta che cercheranno il grande acuto. In pedana saliranno poi anche spadisti e sciabolatori per i primi assalti delle gare a squadre. - (PRIMAPRESS)