Rugby World Cup: oggi lo scontro tra Scozia e Samoa per rincorrere il Giappone in fuga nel turno A

KOBE (GIAPPONE) - La seconda settimana della Rugby World Cup che si sta disputando in Giappone, oggi vedrà scendere in campo la Scozia contro Samoa nel gruppo A. Per il team dei Dark Blue si tratta di recuperare nove punti che li dividono dal Giappone che guida la classifica nel gruppo. In pratica dovrebbero battere Samoa con almeno 5 punti per rimettersi in carreggiata.

La vigilia sembra accreditare maggiori possibilità di vittoria agli scozzesi ma i samoani hanno da parte loro delle caratteristiche di tenuta che non mancheranno di impensierire i giocatori in kilt.