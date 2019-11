Roma sconfitta dal Borussia (2-1) ed ora deve guardare al match con la Turchia senza appello

(PRIMAPRESS) - DORTMUND (GERMANIA) - Amara sconfitta per i giallorossi al Borussia Park, 2-1 che ricevono il primo ko in Europa League. Zaniolo e Pastore hanno trainato in fase iniziale, poi l'autogol di Fazio che devia nella propria porta un cross di Thuram. Nella ripresa poca fortuna per Dzeko e il Flaco, si riscatta il difensore argentino che pareggia su assist di Kolarov. Ma al 95' il colpo di testa di Thuram costa la sconfitta. Roma agganciata a 5 punti dal Borussia nel gruppo J, dove sale in vetta l'Istanbul Basaksehir. Ed ora contro i turchi non ci sono margini per un altro passo falso. - (PRIMAPRESS)