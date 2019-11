Roma: la Vueling Padel Cup di Msp si prepara al Master di Villa Pamphili

(PRIMAPRESS) - ROMA – La Vueling Padel Cup MSP è entrata nella fase calda. Il tour dei circoli di Roma targato Vueling e MSP Italia (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni) è arrivato alla sua quinta tappa, l’ultima prima del Master finale in programma sabato 14 e domenica 15 dicembre al Villa Pamphili Padel Club. Appuntamento domani, sabato 30 novembre, e domenica 1° dicembre al Paddle Clan Hill (Via Lago Santo, 23), dove tutto è pronto per una maratona di padel. Anche per questo weekend, infatti, si registra il tutto esaurito come numero di iscrizioni: si giocherà dalle 9 del mattino fino a sera, per conquistare gli ultimi posti utili per il Master, la tappa finale del circuito, quella più attesa. Tra i “requisiti” per l’accesso al Master, infatti, oltre al numero di tappe disputate ci sono anche i risultati ottenuti sul campo. Nella categoria maschile ci sarà spazio per 24 coppie, nel femminile e nel misto per 18.

