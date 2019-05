Rinnovato per la seconda volta il contratto da CT della nazionale cinese per Marcello Lippi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Marcello Lippi è stato nominato per la seconda volta commissario tecnico della nazionale di calcio cinese, in vista delle qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio in Qatar del 2022. Lo ha annunciato sul suo sito web la federazione cinese (Cfa). "Quando Lippi è stato ct della nazionale", scrive la federazione, la squadra ha mostrato "spirito positivo e una mentalità tenace nel gioco". Il suo ritorno sulla panchina della Cina avrà "un grande impatto sul sogno di partecipare ai mondiali". - (PRIMAPRESS)