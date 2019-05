Rafael Nadal incoronato per la nona volta agli internazionali di tennis a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lo spagnolo Rafael Nadal firma la sua nona vittoria agli Internazionali D’Italia battendo per 6-0 4-6 6-1 il numero uno del mondo Novak Djokovic. Per i due campioni si è trattato del 54esimo incontro in carriera con un bilancio di 28 a 26 per il serbo. Questa edizione del grande tennis a Roma ha come sempre attirato oltre 223 mila spettatori nonostante le avverse condizioni meteo ma ciò che ha più sorpreso è stato l’eccesso di polemiche mosse nei confronti degli organizzatori.Il ritiro di Roger Federer, le dichiarazioni di Dominic Thiem e le pesanti critiche di Fabio Fognini hanno lanciato pesanti critiche sull’organizzazione del torneo. Il match 6-0 4-6 6-1 per un Nadal che conferma la sua straordinaria confidenza con il Foro Italico: nove vittorie e solo due sconfitte. Questa, vale anche il vantaggio nelle finali contro Djokovic a Roma: tre successi, due k.o. Era la sfida numero 54 tra i due, nessun duello nell’era Open si è mai ripetuto così tante volte. Eppure, si è assistito a un inedito assoluto: il primo 6-0, cosa mai successa nei precedenti 141 set. Djokovic ha le gambe pesanti; dal braccio, invece, esce una quantità enorme di errori non forzati. Nadal, invece, è devastante. Ma la vera versione di Nole non può essere quella: esce nel secondo set, fosse anche solo per rendere meno amara la sconfitta. Il pubblico lo sostiene: non vuole rassegnarsi a vivere una finale-lampo - (PRIMAPRESS)