Polo: il Principe Harry a Roma per il match di charity della Fondazione Sentebale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Giunto a Roma senza la moglie Megan nella serata di ieri, il Principe Harry e Duca di Sussex, si prepara al match di polo che si giocherà nel pomeriggio al Polo Club della capitale per la prima edizione in Italia del Sentebale ISPS Handa Polo, l’iniziativa sportiva promossa dalla Fondazione di Charity fondata nel 2006 dalla Casa Reale britannica insieme al principe del Lesotho, l’enclave sudafricana tra le catene montuose del Thabana Ntlenyana. Tra i giocatori in campo anche il campione argentino Nachos Figueras. - (PRIMAPRESS)