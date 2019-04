Partito da Oristano il Grand Motor Trail di ACES Italia e Allenarsi per il futuro

(PRIMAPRESS) - ORISTANO – Bandiera a scacchi questa mattina per la prima edizione del Grand Motor Trail ACES ITALIA 2019. La partenza è stata sancita nella mattinata di oggi ad Oristano e proseguirà nei prossimi giorni in tutte le zone premiate con il riconoscimento dell'Associazione Capitali Europee dello Sport, titolo assegnato alla città e le comunità che hanno saputo sviluppare progetti di integrazione sociale e miglioramento della qualità di vita sul territorio, attraverso la creazione di modelli partecipativi di sport sociale. L'iniziativa, in collaborazione col progetto Allenarsi per il Futuro realizzato da Bosch e Randstad Italia ha visto oggi la presenza del campione di apnea Mike Maric, e nelle prossime date è annunciata la partecipazione di altri importanti sportivi come Moreno Torricelli, Maurizio Ganz, Claudio Chiappucci, Gian Maria Gabbiani, Daniela Masseroni e Marco Confortola, che incontreranno a loro volta le scolaresche ed il pubblico nelle principali piazze delle città premiate. «Dietro una medaglia di qualsiasi natura, sportiva o lavorativa - ha dichiarato Mike Maric- ci sono sempre delle rinunce e spesso, per ottenere quel risultato ci sono tante sconfitte, tante porte chiuse e tante difficoltà. Grazie alla passione, si riesce a dedicare il tempo necessario per raggiungere l’obiettivo prefissato utile anche a superare gli ostacoli che la vita pone. La sconfitta, dunque, è più importante della vittoria poiché tutti sanno vincere ma pochi sanno accettare il fallimento. Come dice Velasco “chi vince festeggia, chi perde spiega”. Si impara quindi ad accettare la sconfitta perché rende più forte ed insegna a sapersi rialzare anche nei fallimenti della vita. L’insuccesso – ha continuato l’atleta- è edificante per il carattere ed aiuta a valorizzare ancor più ciò in cui si crede, perché il vero obiettivo è inseguire le cose difficili, anziché mollare al primo ostacolo». Il sindaco di Oristano Andrea Lutzu e l’assessore allo Sport Francesco Pinna hanno invece spiegato: «L’opportunità di ospitare la prima tappa di questa prestigiosa manifestazione ci è stata offerta a Roma in occasione dell’assegnazione del titolo di Città europea dello sport. Il Grand Motor Trail che nasce per unire le città italiane delle buone pratiche sportive e sociali, è stato inserito nel programma delle manifestazioni di questo ricco anno di sport. Da Oristano il trail motoristico raggiungerà Chianciano passando per Roma. Si toccherà poi la Comunità di Vallebona, Vercelli, Mantova, Sesto Calende, Omegna e infine Livigno il 13 aprile. In ogni tappa ci sarà modo per conoscere meglio le città vincitrici scelte per la manifestazione e tra queste anche Oristano».

Franco Cernigliaro, direttore di Swarovski Optik partner dell’evento: ha sottolineato come la presenza di un pick-up attrezzato con le ottiche per l’osservazione a distanza accompagnerà tutto il tour di ACES Italia.

La grande protagonista della mattinata, è stata l’auto 'tedofora' Caterham Super Seven, storica sportcar degli anni ‘50 che percorrerà tutte le tappe dell’evento indicate in Chianciano Terme, Arco del Benessere, Vercelli, Mantova, Sesto Calende, Omegna e Livigno. - (PRIMAPRESS)