Paolo Cannavaro festeggia la comunione della figlia

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Catering di lusso curato da Villa Diamante per la comunione della piccola Cannavaro organizzata nella villa privata del calciatore. L’ex capitano del Napoli, anche nella sua incantevole abitazione, si è avvalso della qualità di primo ordine della location, garanzia di servizio, cucina e comparto wedding che ha trasformato il giardino di casa in una location di lusso per ricevimenti. Presenti gli amici stretti e i parenti. Non poteva mancare il campione del mondo Fabio che si è concesso agli scatti con lo staff della location di via Manzoni che spesso lo ospita nelle sue rimpatriate partenopee. - (PRIMAPRESS)