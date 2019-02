Padel: al via a Roma la prima edizione della British School Cup promossa da MSP

(PRIMAPRESS) - ROMA – Prende il via, dal 16 al 17 febbraio, prossimo, la prima edizione del British School Padel Cup promosso dal Movimento Sportivo Popolare (MSP) di Roma presso il Just Padel Aeronautica (lungotevere dell'Acqua Acetosa). Si tratta di un circuito amatoriale per una disciplina che è diventata un vero e proprio trend sportivo nella capitale. Il circuito si svolgerà in sei circoli romani per concludersi l’8 e il 9 giugno con il Master Finale al New Padel Panda. Oltre al tabellone dedicato alla Categoria Principianti, Maschile, Femminile, Misto, potranno partecipare alla competizione, senza limiti di età, solo i non classificati FIT per incentivare il carattere amatoriale del torneo e promuovere questo sport con i fini dell’Ente di promozione sportiva capitolina.

Il circuito sarà tenuto a battesimo dallo stesso claim “are you ready” che ha ispirato le campagne di formazione e istruzione del British School Group – la scuola che da oltre cinquant’anni insegna la lingua inglese a migliaia di studenti in tutta Italia – che ha messo in palio corsi per i vincitori di ognuna delle categorie in gara. - (PRIMAPRESS)