Ottavi di Champions con un bouquet di squadre italiane? Juve già qualificata in attesa di Napoli, Inter e Atalanta

(PRIMAPRESS) - ROMA - Incrociando le dita e facendo gli scongiuri di rito, l’Italia del calcio europeo potrebbe andare agli ottavi di Champions con quattro squadre. La Juve ha vinto nel girone più complicato per la presenza del sempre temuto Atletico De Madrid e il Napoli ha saputo contenere il Liverpool nel gruppo dei campioni d'Europa cui ha fatto 4 punti su 6 - e può strappare il pass per la fase a eliminazione diretta pareggiando in casa contro il già eliminato Genk. Inter e Atalanta hanno montagne più ripide da scalare ma hanno il destino nelle proprie mani e si giocheranno la qualificazione nell'ultima giornata rispettivamente contro Barcellona (matematicamente primo del girone) e Shakhtar. - (PRIMAPRESS)